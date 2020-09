La prima è buona. È da poco passata l'una di notte quando il treno speciale arriva alla stazione di Bellinzona. Scende una leggera pioggia, ma sul volto dei tecnici e degli ingegneri delle Ferrovie splende un sole radioso. La corsa di prova organizzata per la stampa nella serata di martedì all'interno della galleria di base del Monte Ceneri si è svolta senza intoppi e nel rispetto della tabella di marcia. Una ventina i giornalisti, ticinesi e confederati, che hanno avuto la fortuna di scoprire in anteprima i 15,4 chilometri dell'opera che verrà ufficialmente inaugurata venerdì con una breve cerimonia al portale nord di Camorino.



Per quasi due ore i media sono stati nel cuore del manufatto per la cui costruzione ci sono voluti dodici anni. Dall'incendio simulato con l'intervento del treno speciale del Centro di manutenzione di Melide al freno d'emergenza tirato all'altezza di Giubiasco, al ritorno, quando le lancette dell'orologio segnavano le 00.50, si è potuto capire meglio il lavoro che spetterà alle FFS a breve-medio termine. Perché sì, l'ex regia federale dal 1. settembre ha preso in consegna la galleria da AlpTransit, ma il processo in vista del 13 dicembre prossimo (quando entrerà in vigore il nuovo orario) è ancora lungo. Si è ora entrati nella fase dei test, per sincerarsi che tutto fili liscio come è stato il caso in occasione della corsa di prova. Il tunnel è perfetto; con quello del San Gottardo è tra i più sicuri al mondo. Ma vi sono dei piccoli difetti - naturalmente impercettibili all'occhio di un profano - che necessitano di essere sistemati.



Niente che possa pregiudicarne il corretto esercizio, beninteso. Ma le Ferrovie desiderano il meglio. Ecco dunque che nelle settimane fino alla fatidica data transiteranno migliaia di treni per "testare" appunto il tunnel. I tecnici sono fiduciosi: sanno di avere tra le mani un diamante grezzo. Ma sono altresì consapevoli della responsabilità che grava sulle loro spalle. Ecco dunque che sono stati formati più di 3.000 collaboratori, in vari ambiti, di modo che si possa coprire un ampio spettro di possibili scenari. La parola d'ordine è "esercitarsi", è stato ribadito più volte martedì sera. La Svizzera e il mondo guardano al Ceneri con curiosità ed ammirazione. Non si può sbagliare.