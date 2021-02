Salvo che per le misure sanitarie, c’è un settore che sta vivendo l’era della pandemia come se (quasi) nulla fosse. Anzi, in alcuni casi le cose vanno addirittura meglio del solito. È la realtà dei campeggi ticinesi, che si affaccia sulla nuova stagione turistica (ancora un ginepraio per tanti) pronta a fare il pienone. Non forse come nel 2020, ma come nel 2019 sì. «Dando un’occhiata alle prenotazioni – conferma al CdT Simone Patelli, presidente dell’associazione cantonale di categoria e di TicinoTurismo, oltre che direttore del campeggio Campofelice di Tenero – siamo sui livelli di una stagione normale. A parte qualche incertezza per il periodo di Pasqua. Ma anche quella non è una novità, visto che si tratta di un periodo il cui andamento dipende moltissimo dalle condizioni meteorologiche»....