Sono tre canzoni di Niccolò Fabi ad accompagnarci nel nostro tour nel Bellinzonese fra le attività che hanno riaperto oggi. «In ogni coppia di persone uno fa il giardino e l’altro il giardiniere», afferma il cantautore romano. Non sappiamo chi, fra donna e uomo, abbia più il pollice verde in una famiglia, ma di certo vi è che i centri del fai da te sono stati presi d’assalto. Via Cantonale a Castione era trafficata fin dalle prime ore del mattino. Il posteggio quasi completamente occupato già prima delle 10. «Parecchia gente», confermano dal negozio Coop Edile+Hobby. Lo stesso ci dicono ai punti vendita Brico di Cadenazzo e Biasca: «La clientela era ben superiore rispetto ad un qualsiasi altro giorno». Il colpo d’occhio, d’altronde, alle automobili in circolazione è emblematico. Spuntano ovunque. Ci spostiamo a Sant’Antonino. Se da Jumbo alle 14 ci rispondono frettolosamente perché «c’è pieno di gente che aspetta, scusi», all’OBI il responsabile afferma che «è stata una mattinata nella media, un po’ ce l’aspettavamo dopo le settimane di chiusura».

Altro giro di ruota, altra canzone. È la volta di «Capelli»: «Non voglio più chiedere scusa se sulla testa porto questa specie di medusa o foresta». Sì, proprio così. Finalmente, avranno esclamato in tanti, si può dare un taglio alle folte chiome. Tanto che in un salone da parrucchiere che aprirà solamente domani (martedì), oggi è stata comunque una giornata intensa. «È dalle 8 che il telefono squilla ininterrottamente. Ci siamo presi appositamente questa prima giornata per consentire ai nostri clienti di fissare l’appuntamento», puntualizzano dall’Hair Styling Zoppis di Bellinzona. Si sono invece già messi all’opera da Walter Coiffeur Team, sempre in città: «È andata bene, nel rispetto delle norme igieniche e della distanza. Eravamo pronti con tutto l’occorrente. Naturalmente i tempi si allungano, tra un cliente e l’altro, ma questo non è affatto un problema. Tant’è che l’agenda è piena per tutta la settimana». Anche al salone Acquario di Giubiasco non vedevano l’ora di (ri)cominciare: «La clientela arriva senza particolari timori, indossando la mascherina. Effettuiamo naturalmente un taglio alla volta e poi disinfettiamo a dovere ogni superficie». Salone predisposto per essere «distanti, ma vicini» da Pia a Sementina: «Abbiamo adottato tutte le misure indispensabili per poter lavorare in sicurezza. I clienti lo capiscono, ci mancherebbe altro, e non hanno paura».

© CdT/Zocchetti

«La possibilità di andare lontano da qui e vedere di nuovo il sole», canta Niccolò Fabi. Per ora dobbiamo accontentarci di restare in Svizzera. E il sole, in un modo o nell’altro, non manca. Come il sorriso che si stampa sul volto della titolare della SunLess di Sant’Antonino. Lei è anche estetista. Ripartirà domani dopo la pausa forzata a seguito dei provvedimenti adottati dalle autorità per sconfiggere il coronavirus. Ma non resterà con le mani in mano per molto: «Ho appuntamenti tutta la settimana. Non è stato facile stare lontani dal lavoro, ma le premesse per recuperare il tempo perso ci sono tutte». Idem al centro d’abbronzatura Tropical Sun di Bellinzona, a due passi dallo stadio Comunale. Oggi è stato il «nuovo» debutto: «Qualche cliente lo abbiamo avuto. Tutto è stato predisposto nel rispetto delle regole che ci sono state comunicate da Solarium Svizzera. Siamo soddisfatti di come sta andando».

E la riapertura di alcune attività non è di certo passata inosservata nemmeno nel Locarnese. Già la mattinata – noi siamo andati a sbirciare prima di mezzogiorno – i centri del fai da te di Losone (Migros) e Tenero (Coop) sembravano, per usare un eufemismo, tutt’altro che deserti. Posteggi non del tutto esauriti, ma di certo ben occupati, e molta gente che entrava o usciva, va detto comunque con un certo ordine. Coppie, in particolare sopra una certa età: questo il cliente tipo – nell’istantanea che abbiamo potuto scattare – che abbiamo visto stamattina. Ma c’erano, evidentemente, persone di tutte le età. D’altro canto, non v’era in ballo solo il giardinaggio. Ma appunto il fai da te, seppur con alcune limitazioni.

Sul fronte dei parrucchieri, ne abbiamo interpellati alcuni, anche sulle sponde del Verbano lunghe sono già le liste di attesa. Fino a 15 e più giorni, perché la settimana scorsa, quando si era accertata la possibilità di riaprire, si è iniziato con il fissare gli appuntamenti. E il risultato è stato forse sorprendente. Malgrado le misure di igiene imposte (attenzione perché ci è capitato di vedere un cliente che non indossava la mascherina), la voglia di tornare a curarsi del proprio aspetto è insomma tanta, forse cercando un minimo di normalità in un periodo che assolutamente è tutto fuorché normale. Da rilevare che alcuni parrucchieri hanno dovuto alzare le tariffe di alcune prestazioni per fare fronte alle spese, appunto delle mascherine e così via, ma anche per sopperire al numero minore di clienti che giocoforza si possono servire in un giorno.

