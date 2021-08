La caccia alta per la stagione venatoria 2021 è autorizzata dal 4 al 18 settembre e dal 24 al 28 settembre. A riferirlo è il Dipartimento del territorio che, tramite l’Ufficio della caccia e della pesca, informa cacciatori e cittadinanza.

Per la zona della Val di Blenio è stato aperto un nuovo posto di controllo della selvaggina ubicato ad Acquarossa in zona ex lazzaretti. Va prestata inoltre attenzione agli orari di apertura dei diversi posti di controllo della selvaggina, in quanto in alcune situazioni sono stati modificati.

I cervi maschi adulti (cerbiatti e fusoni esclusi) catturati tra il 4 e il 14 settembre possono essere annunciati online (www.ti.ch/caccia) e entro le 12 ore dalla cattura non c’è l’obbligo di portare il capo registrato a un posto di controllo. In caso di cattura di un cervo maschio adulto (di almeno 2,5 anni) con peso sanitario inferiore o uguale a 60 kg, il capo deve essere presentato obbligatoriamente a un posto di controllo e non potrà essere annunciato online.

Ad agosto di quest’anno è entrato in vigore il nuovo Decreto bandite di caccia 2021-2026, che presenta delle modifiche rispetto al decreto precedente 2015-2021. Sull’ultimo numero del bollettino “Caccia e pesca”, nelle informazioni riguardanti la stagione venatoria 2021 sono state indicate delle date errate, relativamente ai giorni di apertura della caccia al capriolo maschio: il primo giorno è il 7 settembre, con riserva 13 e 16 settembre a dipendenza del raggiungimento del contingente assegnato. Le stesse date valgono anche per il camoscio maschio adulto.

Tenuto conto del limitato numero di capi di camoscio assegnati al contingente del comprensorio Gambarogno-Tamaro-Lema, limitatamente per questo comprensorio, già a partire dalla sera del 4 settembre saranno fornite le informazioni concernenti i capi ancora cacciabili (valide per il giorno di caccia 5 settembre).

I cinghiali catturati nel periodo della caccia alta sono da portare ai posti di controllo indicati sull’autorizzazione per il controllo del Cesio. A Gudo, Noranco e Mendrisio, nei rispettivi giorni e orari di apertura sarà sempre presente un operatore per la misura del Cesio, mentre a Losone (Zandone) il controllo del Cesio sarà possibile a partire dal 13 settembre e limitatamente ai giorni/orari di apertura. Gli altri posti di controllo non sono attrezzati per il controllo del Cesio.

