Era ormai il 20 dicembre quando il Consiglio federale inaspriva l’obbligo di certificazione 2G e 2G+ in diversi luoghi di frequenza comune. Tra i più colpiti e soggetti a rigidi controlli c’erano anche loro: i centri fitness. Obbligo di certificazione 2G (persone vaccinate o guarite) e mascherina per le palestre, mentre per accedere alle piscine vige la necessità di presentare una certificazione di avvenuta guarigione o vaccinazione, a cui (se non risalenti agli ultimi quattro mesi) si deve aggiungere però anche il risultato negativo di un test (2G+). Due regole precise, senz’altro penalizzanti, ma volte a garantire una sicurezza ancor maggiore in ambienti già di per sé ampiamente controllati e sanificati a dovere. Come ha reagito la popolazione, però, di fronte a tali restrizioni? Per scoprirlo...