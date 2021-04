«Passeremo dall’estate all’inverno nel giro di qualche giorno». Il meteorologo Stefano Zanini gela le speranze dei vacanzieri, accorsi in Ticino per respirare un anticipo d’estate, e smorza gli entusiasmi di tutti coloro che avevano già messo via i vestiti pesanti. Il freddo tornerà e il calo delle temperature è atteso già domani. «Oggi abbiamo registrato 26 gradi, temperature che normalmente caratterizzano l’inizio del mese di giugno», spiegano da Locarno Monti. Domani, però, la colonnina di mercurio non supererà i 22 gradi. «Ci sarà anche vento da nord, quindi anche la temperatura percepita sarà inferiore a quella degli scorsi giorni. Domenica, invece, ci attende un tempo più fresco, con qualche banco di nuvolosità bassa nella nottata tra sabato e domenica sul Sottoceneri».

Aria artica in arrivo

La Pasqua dovrebbe comunque essere asciutta, assicura Zanini, «anche se il cielo potrebbe essere meno terso e le temperature dovrebbero abbassarsi ulteriormente, senza superare i 16-17 gradi». Lunedì, dopo una mattina abbastanza soleggiata, è atteso un peggioramento del tempo, con nuvole e deboli rovesci previsti nel Sottoceneri. Ancora in calo le temperature, che si aggireranno sui 13 gradi. Cambio repentino, invece, da martedì, quando tornerà il clima di fine inverno. «A nord delle Alpi - conferma Zanini - sarà molto freddo per la stagione e tornerà persino a cadere la neve nelle giornate di martedì e mercoledì. Freddo anche in Ticino, con temperature in calo di 15-17 gradi rispetto a quelle di ieri. Nelle giornate di martedì e mercoledì, addirittura, non supereremo i 10 gradi di massima». Tutta colpa dell’aria gelida, di origine artica, che soffierà sulla Svizzera per qualche giorno. «Poi le temperature dovrebbero tornare lentamente a salire, ma certamente non toccheremo più le punte di questi ultimi giorni», dice Zanini. Ancora pressoché assenti le precipitazioni. «La pioggia, che attendiamo da tempo, sembra non voler arrivare e la siccità persisterà. D’altro canto, però, potrebbero verificarsi delle gelate consistenti verso metà settimana. Molte piante da frutto sono già fiorite e si rischiano danni. Uno sbalzo netto di temperature, un po’ come accaduto a metà marzo, quando siamo passati dal registrare 10 gradi sotto la media a 10 gradi sopra».

Niente code al San Gottardo

Migliore, invece, la situazione sul fronte del traffico. Diversamente dagli scorsi anni, infatti, le code sembrano essere praticamente inesistenti, malgrado le prenotazioni record negli alberghi e nei campeggi ticinesi. «Le colonne al San Gottardo sono state praticamente nulle», conferma da noi contattata Viasuisse. «Giovedì pomeriggio, fino alle 22 di sera, si registravano appena due chilometri di coda al portale nord. Situazione molto tranquilla anche nella giornata di oggi e probabilmente sarà lo stesso anche domani». Qualche coda in più potrebbe forse formarsi il lunedì di Pasquetta, quando la maggior parte dei turisti dovrebbe fare ritorno a casa. «Ma non prevediamo le code che siamo stati abituati a vedere negli scorsi anni, quando toccavamo i 15 chilometri di colonna», spiega la portavoce Angela Pasquariello. «La pandemia - prosegue - ha scoraggiato gli spostamenti che normalmente caratterizzavano le vacanze pasquali, da sempre considerate un primo assaggio della stagione turistica». In particolare, quest’anno mancano i turisti tedeschi e olandesi che solitamente attraversavano la Svizzera per andare in Italia. «Questa volta, le restrizioni severe volute dal Governo italiano per contenere i contagi hanno probabilmente spinto le persone a rinunciare».

