La problematica dei locali notturni sta dando parecchio lavoro anche all’Ufficio del medico cantonale. Giorgio Merlani, da noi contattato, spiega infatti che «la stragrande maggioranza dei casi positivi che registriamo in Ticino in questi giorni riguarda, appunto dei giovani. E ciò che mi preoccupa un po’ - precisa il medico cantonale - è il fatto che sono un buon motore per la trasmissione del virus». Giovani che proprio recandosi nei locali notturni, non sempre si comportano in maniera corretta, per usare un eufemismo: «Delle 380 persone presenti nella lista fornita dal locale di Bellinzona, circa il 30% ha fornito dai dati fasulli. Alcuni hanno pure scritto delle parolacce al posto del loro nominativo». Ma in problema non finisce qui: «Altre volte magari il numero di telefono oppure il nome...