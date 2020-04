Dopo oltre tre anni e mezzo il Tribunale federale (TF) ha infine dato luce verde alla tassa di collegamento. Il lungo iter, iniziato con il messaggio governativo del novembre 2015 e passato per una votazione in Gran Consiglio, un referendum e, infine, ben 19 ricorsi alla suprema Corte federale si è concluso, in attesa di capire se la tassa verrà applicata retroattivamente o meno. Nei prossimi giorni le parti dovrebbero ricevere le motivazioni del TF, ma quel che è certo è che la decisione arriva in un momento poco felice per le imprese ticinesi, già messe a dura prova dall’emergenza coronavirus.

I telefoni dell’Associazione delle industrie ticinesi (AITI) non sono ancora roventi in quanto l’attenzione è ancora rivolta agli effetti della pandemia e delle restrizioni all’economia privata, ma molte aziende sono sicuramente già sul chi vive. «Anche noi siamo in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza», ci spiega il direttore di AITI Stefano Modenini. AITI stessa non ha partecipato al ricorso in quanto non legittimata a farlo, a differenza di alcune imprese associate. «Vista l’emergenza legata al coronavirus molte aziende stanno già accumulando risorse finanziarie, mentre per quanto riguarda la tassa di collegamento alcune hanno già smesso di riscuoterla». Ricordiamo infatti che AITI aveva raccomandato agli associati di prelevarla nonostante l’effetto sospensivo concesso da Mon Repos nel settembre del 2016, proprio in attesa di sviluppi.

«La questione ora diventa politica», prosegue Modenini «Anche i partiti dovranno prendere posizione e decidere se accettarla oppure se applicare delle contromisure, ad esempio sotto forma di un’iniziativa parlamentare elaborata per annullarla. Non va però dimenticato che c’è una sentenza e un responso da parte dei cittadini chiamati alle urne». Oltre all’aspetto politico c’è anche quello giuridico: «La Legge sui trasporti pubblici prevede un periodo di prova di tre anni, al termine del quale il Gran Consiglio è chiamato ad esprimersi. Occorrerà capire per prima se la tassa verrà applicata in modo retroattivo. In qual caso il periodo di prova sarebbe già terminato».

La parola d’ordine, per ora, è dunque incertezza e non è escluso che il fronte dei contrari torni a gran voce a chiedere l’annullamento della tassa. «Bisogna sottolineare che questa tassa non la pagano solamente i frontalieri ma anche i residenti», rimarca il direttore di AITI. «Inoltre negli anni dopo il voto sono state messe in atto diverse misure a favore della mobilità condivisa. Le aziende si sono dimostrate disponibili e l’ideale sarebbe in ogni caso quello di spingere sulla promozione della mobilità condivisa».

«Nella situazione attuale chiedere del soldi alle imprese, soprattutto alle PMI e ai cittadini sarebbe un atto temerario, ma confido che il Governo abbia la sensibilità giusta per non sovraccaricare tutti ulteriormente», conclude Modenini. «AITI sta effettuando un sondaggio che coinvolge le aziende associate per capire le prospettive future. Se qualcuna dovesse ritenere che l’orario ridotto non è sufficiente a mitigare la perdita della clientela potrebbe decidere per una ristrutturazione. Ora come ora, quindi, la tassa di collegamento non è prioritaria».

