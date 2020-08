Anche in situazioni particolari come quella che stiamo vivendo, Migros Ticino continua a lavorare per ridurre gli scarti alimentari, intensificando il suo impegno per il recupero dei generi alimentari invenduti. Grazie alla collaborazione con l’applicazione gratuita contro lo spreco alimentare Too Good To Go, Migros è ora in grado di offrire in tutte le filiali porzioni a sorpresa di alimenti invenduti a prezzo ridotto. Il contenuto delle «Magic Box» dipende da quali alimenti sono rimasti sugli scaffali dei negozi Migros Ticino. Tutti gli alimenti contenuti nelle porzioni sono di qualità impeccabile.

Too Good To Go rappresenta un’integrazione importante al pluriennale impegno contro lo spreco alimentare della Cooperativa Migros Ticino, che da molti anni, oltre a mettere in vendita a prezzo scontato i prodotti prossimi alla scadenza applicando diversi livelli di riduzione, sostiene partner sociali come Tavolino magico, impegnati nella distribuzione gratuita degli alimenti in eccedenza alle persone meno abbienti. Con Too Good To Go, la Cooperativa fa un ulteriore passo in avanti e anche i prodotti che non trovano altro impiego nonostante le misure già adottate, possono essere ora recuperati in modo sensato.

Il funzionamento dell’applicazione Too Good To Go è semplicissimo: l’utente ordina e paga la «Magic Box» direttamente nell’app e la ritira mezz’ora prima della chiusura nella filiale prescelta. Il punto di ritiro, Servizio clienti o cassa, è indicato sul profilo del punto vendita. Per i negozi alimentari di Migros Ticino l’app Too Good To Go consente all’utente di scegliere tra una porzione mista e una di frutta e verdura mentre per i due take away De Gustibus di Bellinzona e Lugano, che per ora partecipano a una fase di test, si possono trovare pizze, pasti caldi o un insieme di altri prodotti misti. Per il ritiro dell’ordine il cliente utilizza una propria borsa o sacco riutilizzabile, con l’obiettivo di diminuire il consumo di plastica ed essere maggiormente sostenibili.

Too Good To Go in breve

Nel mondo più di un terzo dei prodotti alimentari finiscono nella spazzatura. Convinta che gli alimenti non debbano essere buttati via, la società danese Too Good To Go lotta contro lo spreco alimentare dal 2016, in primis con l’omonima applicazione. Grazie a questa applicazione gratuita, Too Good To Go connette ristoranti, supermercati, panetterie etc. con gli utenti, per far sì che questi ultimi possano salvare gli invenduti sotto forma di porzioni a sorpresa, chiamate «Magic Box». Gli utenti visualizzano sull’app i commercianti nei loro dintorni che hanno degli invenduti a disposizione e possono andare a recuperarli all’orario indicato. Tutti ci guadagnano: i commercianti, gli utenti e l’ambiente. Il movimento è al momento attivo in 14 Paesi europei ed è presente in Svizzera dall’estate del 2018. Più di 48.000 imprese attive nel settore della ristorazione e della gastronomia sono già sulla piattaforma, di cui oltre 2.700 in Svizzera.

