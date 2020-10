«Ci sono la rinaturalizzazione del fondovalle di Airolo, la creazione di un parco fluviale del Ticino e la trasformazione delle ex Officine FFS a Bellinzona, come pure il Parco dello sport di Lugano. Ad Airolo si tratta di un progetto cardine di risanamento paesaggistico e ambientale ‘green’ nell’ambito dei lavori previsti alla galleria del San Gottardo. L’investimento è di 100 milioni di franchi, di cui la metà è sostenuta dal Cantone e l’altra metà è generata dall’opera del San Gottardo stesso. Si tratta di un progetto che mostra il cambiamento di paradigma in atto: non più infrastrutture tout court, ma legate al recupero dell’accessibilità della natura. In questo senso, il progetto di Airolo è anche simbolo di una rinascita. È un progetto già approvato e che comincia a conformarsi a livello comunale. Non stiamo dunque parlando di una mera opera infrastrutturale, ma - come detto - di un grande piano di rilancio paesaggistico-ambientale. Da notare anche che Comune, Cantone e Ufficio federale delle strade (USTRA) stanno lavorando insieme. Per quanto riguarda i tempi parliamo del decennio 2020-2030».