Comitive di italiani da una parte all’altra del confine per fare incetta di idrossiclorochina? Non risulta. La notizia, sviluppatasi in seguito a un articolo di «Repubblica», non è stata confermata dal farmacista cantonale. Giovan Maria Zanini anzi spiega: «Sulla base delle cifre di vendita, i prodotti a base di idrossiclorochina sono tornati ai loro valori pre-COVID. Avvertito della questione, sono tornato a controllare i dati sugli ultimi dodici mesi. Ecco, effettivamente in marzo avevamo registrato un netto aumento, ma a luglio e agosto siamo tornati su livelli normali, sui livelli appunto a cui ci eravamo abituati prima dell’arrivo della pandemia».

Il farmacista cantonale torna al mese di marzo. Allora le vendite, come da lui stesso sottolineato, avevano subito una vera esplosione, perché l’utilizzo di tali prodotti, abbinato a un antibiotico, sembrava davvero potesse portare vantaggi nella cura della COVID-19. «Questa situazione portò ad alcune problematiche, legate ai malati cronici, che per altri motivi necessitavano di tali prodotti e che, di colpo, si erano trovati ad avere delle difficoltà nella ricerca degli stessi. A quel punto avevamo addirittura introdotto un contingentamento». Tramite una circolare, Zanini avvisava i colleghi di tale necessità e quindi delle misure da mettere in pratica. I dubbi sulla reale efficacia dell’idrossiclorochina - oltre alla nuova evidenza di alcune problematicità -, hanno però cancellato tutto quanto, compresa la corsa al prodotto. «Oggi le linee guida ne sconsigliano addirittura l’utilizzo nel trattamento della COVID». Ad agosto, il contingentamento è stato quindi revocato.

Il suo ruolo controverso

L’idrossiclorochina insomma ha avuto un suo ruolo, in particolare nella fase 1 del coronavirus, quella caratterizzata dai dubbi e dalle incertezze, dai tentativi. «Sì, è stata usata in ambito ospedaliero - una delle strade provate -, quando sembravano esserci delle indicazioni per cui valesse davvero la pena provarla, ma è anche stata prescritta in ambito ambulatoriale. Dalle cifre di consumo mensile, nei mesi di marzo e aprile risulta in effetti un grosso aumento». Sull’onda lunga di quel periodo, alcuni leader mondiali si erano esposti proprio sostenendo i benefici del prodotto stesso. Basti pensare a Trump e a Bolsonaro. Poi, come spiegato da Zanini stesso, sono subentrati i dubbi, nuove problematiche.

Al punto che oggi viene anche da chiedersi: ma l’idrossiclorochina potrebbe anche aver fatto dei danni, là dove utilizzata e prescritta? «Non posso rispondere né sì né no - avverte il farmacista cantonale - Certi studi hanno sottolineato un aumentato tasso di mortalità legato all’utilizzo dei prodotti a base di idrossiclorochina, specie se abbinati a un antibiotico. Difficile fare valutazioni di questo tipo. Non si possono escludere effetti collaterali, addirittura danni. Ma in un certo senso fa parte delle regole del gioco, specie di fronte a una malattia mortale, di cui si sapeva poco. D’altronde la situazione in marzo non è neppure paragonabile a quella attuale». Oggi ci sono maggiori conoscenze - pur tra altre incertezze - e di sicuro meno pressioni sul nostro sistema di reazione sanitaria.

