«Se amate il canton Ticino, restate a casa». L’appello lanciato negli scorsi giorni ai cittadini d’oltre Gottardo dal medico cantonale Giorgio Merlani e dai ministri Norman Gobbi e Raffaele De Rosa non è stato del tutto ascoltato. Sono molti gli svizzerotedeschi che in questi giorni si sono recati nelle loro case secondarie in Ticino, in particolare nel Locarnese e nel Malcantone, e che addirittura sono stati multati dalla polizia per essersi recati a fare la spesa in Italia. Per questo motivo il messaggio deve essere recepito da chi è intenzionato a trascorrere le vacanze di Pasqua a Sud delle Alpi. Per farlo, i Corpi di polizia cantonali di Ticino e Uri hanno messo in atto delle misure per evitare lo spostamento di persone verso il Ticino a fini turistici.

Un «triage» del traffico

La galleria autostradale del San Gottardo, va premesso, non verrà chiusa, ma si punterà invece su un’attività di informazione con la quale la polizia intende sensibilizzare i turisti diretti in Ticino. Come spiegato in un incontro con la stampa a Göschenen dal capitano della polizia cantonale ticinese Marco Guscio, responsabile del V° reparto della Gendarmeria, e dal capo della polizia stradale urana Thorsten Imhof, tutti i veicoli diretti in Ticino verranno fermati e controllati al portale Nord della galleria del Gottardo. Chi si sposta per lavoro o vive in Ticino o in Italia verrà lasciato passare, mentre i turisti verranno fatti uscire nell’area di dosaggio, dove verranno sensibilizzati sulla situazione nel nostro cantone. Durante un breve colloquio gli agenti distribuiranno degli appositi volantini in tedesco e italiano nei quali si ribadisce che «non è il momento di visitare il Ticino» e suggeriranno il rientro ai rispettivi domicili. La decisione se proseguire il viaggio o meno spetterà in ogni caso ai viaggiatori stessi e l’auspicio espresso da Guscio e Imhof è che prevalga la responsabilità individuale e la solidarietà nei confronti delle persone più vulnerabili. Ognuno, insomma, è chiamato a fare la sua parte. «Vogliamo fare in modo che il messaggio passi il più possibile. Non è il momento di scendere in Ticino: il cantone vive di turismo, ma non è questo il momento», ha ribadito Guscio.

Transiti in calo

La situazione straordinaria decretata dal Consiglio federale ha letteralmente svuotato l’autostrada A2 in direzione Sud. Da mercoledì scorso fino alla Domenica delle Palme i veicoli che sono transitati lungo la galleria del San Gottardo sono stati solo 6.144, ovvero ben 49.247 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. In percentuale, ha sottolineato Imhof, abbiamo assistito a una diminuzione dell’88,91%. Nei giorni di venerdì, sabato e domenica le code, che negli anni scorsi hanno raggiunto anche i 15 chilometri di lunghezza, non ci sono state. Ma, come detto, i timori principali sono legati alla giornata di oggi, che segnerà l’inizio dell’esodo pasquale. «Il nostro obiettivo è quello di aiutare il Ticino ed evitare questi spostamenti. Non ci aspettiamo che la maggior parte dei viaggiatori cambi idea sul posto e per questo auspichiamo che il messaggio passi il più presto possibile». Fortunatamente, ha proseguito, il flusso di turisti stranieri si è praticamente azzerato.

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata