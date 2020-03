È arrivato il consueto aggiornamento del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) sulla situazione attuale in Ticino rispetto al coronavirus. Allo stato attuale - comunica il DSS - nel nostro Cantone non si registrano nuovi pazienti risultati positivi al coronavirus. Tuttavia vi sono ancora dei casi sospetti, per i quali le autorità sanitarie stanno attendendo l’esito degli esami.