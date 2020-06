Sedici mesi dopo la decisione di respingere la richiesta dell’MPS di promuovere un’azione di risarcimento contro attuali ed ex Consiglieri di Stato il «caso pensioni» dei ministri torna oggi sui banchi del Gran Consiglio. Esprimendosi sulla seconda pretesa di risarcimento nei confronti di otto attuali ed ex membri dell’Esecutivo – avanzata a febbraio dall’MPS e incentrata sull’esonero dal pagamento del premio per l’assicurazione infortuni non professionali – la Commissione gestione e finanze ha sottoscritto all’unanimità un rapporto di Bixio Caprara (PLR) che propone di respingere la richiesta. Un esito che lascia intendere come la pretesa di risarcimento sia destinata ad arenarsi per la seconda volta. Da destra a sinistra, la proposta non sembra aver fatto breccia.

Partiti unanimi

«La pulizia...