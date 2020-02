Il Consiglio di Stato ha deciso di non introdurre misure restrittive in Ticino. Niente chiusura delle scuole, né divieti per carnevali e neppure limitazioni per bar e luoghi aggregativi. Questo perché - spiega al CdT il consigliere di Stato Raffaele De Rosa - «non se ne intravede l’utilità». «Si è riunito il gruppo di coordinamento cantonale – composto da una ventina di persone di diversi ambiti – e a loro è stato sottoposta la questione, prendendo esempio dalla vicina Italia. Il gruppo ha proposto al Governo di non intraprendere alcuna misura sulla base dell’evidenza scientifica. Così, all’unanimità, abbiamo quindi deciso di non procedere»

Ciò non toglie che «stiamo seguendo con molta attenzione l’evoluzione della situazione in Italia, sono stata state previste una serie di misure pronte per essere messe in pratica».

«Ai cittadini chiediamo di non creare allarmismo e psicosi. Chiediamo loro di evitare il più possibile di farsi prendere dal panico, ma anzi di continuare con questo senso di responsabilità, adottando comportamenti prudenziali per contrastare la diffusione del virus». Detto in altre parole, i cittadini sono invitati a non recarsi nelle strutture sanitarie se presentano sintomi influenzali o malessere. Al contrario, è possibile chiamare i medici di famiglia o la guardia medica. Inoltre, è bene adottare le classiche misure di prevenzione.

Gli scambi con il Consiglio federale – ha infine assicurato De Rosa – sono quotidiani: «Anche questa mattina ci siamo confrontati con Alain Berset. Per accorciare i tempi di analisi abbiamo anche ottenuto di poter fare i test in Ticino e potenziare la hotline».

