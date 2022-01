Stop al Rally in Ticino? Non se ne parla. Anzi, in futuro «non si intravedono ragioni per un rifiuto di principio». Detto in parole povere, il Consiglio di Stato esaminerà eventuali altre richieste da parte degli organizzatori e, se le condizioni date sono rispettate, l’autorizzazione verrà rilasciata. A ribadirlo è lo stesso Consiglio di Stato nel rispondere a un’interrogazione presentata lo scorso 22 ottobre dalla deputata ecologista Cristina Gardenghi e sottoscritto da 26 parlamentari di Verdi, PS, PPD, PLR, Più Donne e Lega. Come ricorderete, l’atto parlamentare era stato inoltrato a un mese dallo svolgimento della 23. edizione del Rally Ronde del Ticino. In particolare, gli interroganti chiedevano al Governo se intendesse concedere anche in futuro l’autorizzazione per ulteriori edizioni....