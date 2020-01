Neve fresca in arrivo sulle Alpi

Chi è andato a sciare negli scorsi giorni lo ha visto con i propri occhi: la neve, anche in alta montagna, non è per nulla scontata. Le temperature per la stagione sono ben al di sopra della media e percorrendo le strade che portano alle stazioni sciistiche il pensiero è quasi unanime: «Ma ci sarà neve sulle piste?». E fortunatamente c’è, per ora. Ma non è molta e nelle scorse settimane la coltre bianca si è fatta sempre più sottile. La situazione potrebbe però migliorare: MeteoSvizzera torna infatti ad annunciare neve.

Già da venerdì, si legge sul portale dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, a Sud delle Alpi il limite delle nevicate sarà compreso tra 800 e 1000 metri. A basse quote la temperatura minima sarà compresa fra -4 gradi in pianura e sul fondovalle e 2 gradi nelle zone collinari. In alta Engadina si prevedono 2 gradi. In montagna soffierà vento debole da sud, in rotazione a nord verso sera e a 2000 metri ci saranno -3 gradi. Tra il pomeriggio e la sera di venerdì si prevedono, oltre i 1200 metri, tra i 2 e i 5 centimetri di neve. Mentre in Ticino tornerà progressivamente il sole, in Engadina le nevicate potrebbero proseguire, deboli, ancora fino a domenica mattina.

Nella Svizzera occidentale, poi, venerdì, si avrà un rapido aumento della nuvolosità, a partire da ovest, seguito alcune precipitazioni nel Giura, in estensione nel pomeriggio e in serata a tutte le regioni alpine. Il limite delle nevicate nelle Alpi occidentali sarà dapprima sui 1400 metri, in calo nella notte fino agli 800 metri. Cime e pendii si ritroveranno quindi progressivamente nelle nuvole e entro fine giornata, sopra i 1000 metri, sono attesi da 5 a 20 cm di neve fresca.

In Svizzera tedesca il limite delle nevicate sarà in calo da 1200 a 900 metri, mentre nel nord e nel centro dei Grigioni il tempo rimarrà per lo più soleggiato e asciutto. Lungo il pendio nordalpino invece, entro venerdì sera, sopra i 1300 metri, sono previsti 10 - 15 cm di neve fresca, nelle Alpi 5 - 10 centimetri. Lì, le precipitazioni proseguiranno anche sabato e domenica, con il limite delle nevicate in calo fino a basse quote.

