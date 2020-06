Ritrovarsi, dopo tanti giorni distanti o nel migliore dei casi filtrati da uno schermo, ma doversi subito separare. Senza abbracci, né strette di mano. È il destino, per certi versi crudele, che il coronavirus ha riservato agli allievi e ai docenti dei licei e delle scuole postobbligatorie ticinesi. Da lunedì gli istituti hanno potuto riaprire parzialmente. Niente lezioni però. No, in anticipo sulla tabella di marcia è andato in scena l’ultimo giorno dell’anno scolastico 2019-2020. Proprio così: sino al 19 giugno, chi prima chi dopo, tutte le classi vivranno la propria giornata di commiato. E se per alcuni si tratterà di un semplice arrivederci «a dopo l’estate», per altri il saluto a compagni e insegnanti sarà per certi versi definitivo. È quanto ad esempio accaduto alla IV M del Liceo di...