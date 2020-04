La strada del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) per quanto riguarda gli esami di maturità di fine liceo e della scuola cantonale di commercio di Bellinzona pare essere una sola: niente esami orali e, Berna permettendo, neanche scritti. Lo riporta la RSI che ha interpellato il direttore Manuele Bertoli sulla direzione da prendere in attesa di mercoledì prossimo quando il Consiglio federale si dovrà chinare sulla questione. «È difficile fare gli esami in queste condizioni: per questioni organizzative e anche per quello che è successo», spiega il capo del Dipartimento ai microfoni dell’emittente di Comano.