Niente più mascherina alle elementari

Dopo la conferenza stampa odierna del Consiglio federale, in cui sono stati decisi allentamenti per quanto riguarda le restrizioni anti-COVID, anche dal Ticino arriva una nuova misura: da lunedì 7 febbraio la mascherina non sarà più obbligatoria alle elementari. Lo ha fatto sapere il direttore del DECS Manuele Bertoli durante la cerimonia di dedicazione del Parco Giochi di Vezio a Lidia Cremona Boschetti, la prima donna sindaco del Cantone. La decisione, riporta Ticinonews, che ha anticipato la notizia, è stata presa questa mattina dal Consiglio di Stato.