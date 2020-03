I soci Disti, l’associazione mantello che raggruppa le maggiori insegne della Grande Distribuzione quali Coop, Denner, Manor e Migros, comunicano in una nota che da subito e fino a nuovo avviso sospendono le aperture serali del giovedì. I punti di vendita chiuderanno quindi alle 19.00 invece delle 21. «Se da una parte riteniamo importante mantenere delle finestre di orari d’apertura a maglie larghe, per favorire la frequenza della clientela su più ore (evitando quindi di dover limitare le entrate nei punti vendita, con conseguenti code all’esterno) - si legge - ci preme d’altra parte far sì che i nostri collaboratori possano godere di una pausa appena è possibile». Inoltre, viene precisato che «al giovedì sera nell’attuale situazione saranno pochi i consumatori che si recheranno nei supermercati per fare la spesa alimentare. Ricordiamo alla popolazione che non è necessario fare scorte più del dovuto, in quanto non sussistono problemi di fornitura di alimentari».