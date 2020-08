Scatta la denuncia in Ticino per una persona che non ha rispettato la quarantena di 10 giorni da osservare una volta rientrati da un Paese a rischio. Lo riporta la Rsi, spiegando che la persona ora potrebbe prendere fino a 5 mila franchi di multa: una sanzione, questa, prevista per chi viola la disposizione dell’Ufficio federale della sanità pubblica.