Niente (grosse) sorprese. Come previsto, dopo lo slittamento avvenuto lo scorso anno, la Commissione gestione e finanze questa mattina ha firmato i due rapporti sul Preventivo 2022 che approderà quindi in aula a fine mese. Due rapporti, appunto, contenenti due visioni diametralmente opposte su come risanare le finanze cantonali. Da una parte la maggioranza (composta da PLR, PPD e Lega) che sostiene (tranne qualche precisazione) il preventivo presentato dal Governo, e dall’altra la minoranza (il PS e i Verdi) che chiede un cambio di paradigma nella gestione finanziaria del cantone. Ma andiamo con ordine e partiamo da una delle due (parziali) novità presenti nel rapporto di maggioranza: lo stralcio della voce di spesa riguardante la riforma dei livelli.

Niente livelli

Il superamento dei livelli in terza Media con ogni probabilità non avrà luogo nel 2022. Nel rapporto di maggioranza della Commissione gestione e finanze sul Preventivo 2022 viene infatti proposto al plenum di stralciare la relativa voce di spesa (per 390.000 franchi) prevista dal Governo. Insomma, come anticipato a fine novembre, il progetto del DECS per eliminare il sistema dei livelli A e B in terza Media verosimilmente non entrerà in vigore con l’inizio del prossimo anno scolastico, a settembre 2022.

Una proposta, quella di stralciare la voce di spesa, che nasce anche dalle prime reazioni al progetto presentato dal DECS a settembre 2021, poi posto in consultazione fino al 23 dicembre. «Alla luce delle diverse prime reazioni alla consultazione appena conclusa, da parte non solo del mondo politico, ma anche della scuola, tale importo è alla base di un progetto che non sembra godere di un consenso unanime, sia nel merito sia nel metodo», si legge nel rapporto. Ecco perché la maggioranza «ritiene prematuro approvare questa voce di spesa senza avere una valutazione generale della consultazione e in mancanza di chiari obiettivi in merito al progetto, sul quale sul dovrà se del caso essere inoltre coinvolta la Commissione formazione e cultura».

L’introduzione dei Laboratori in terza media in sostituzione del sistema a livelli - ricordiamo - fa parte delle competenze del DECS, che può modificare il relativo regolamento senza passare dal Parlamento. Proprio per questo motivo, la spesa per il superamento dei livelli era già stata prevista nel Preventivo 2022. Si tratta, in soldoni, di 390 mila franchi che il DECS ha previsto al capitolo «Nuovi oneri». Un «nuovo onere» che aveva però subito suscitato reazioni dal mondo politico. In particolare, il presidente del PLR Alessandro Speziali aveva spiegato al CdT che il partito avrebbe «ragionato su cosa fare con quella voce di spesa», non escludendo quindi, come poi è successo, di intervenire nell’ambito delle discussioni sul Preventivo 2022. Reagendo alle dichiarazioni di Speziali, il direttore del DECS aveva invece invitato a «evitare di ripetere il giochino del progetto «La scuola che verrà»: «Tutti i progetti, non solo quello del superamento dei livelli in terza media, prevedono che siano messe le cifre a preventivo. Non è che prima si fanno i progetti e poi si fanno i preventivi. Altrimenti tutto sarebbe decalato di un anno».

L’altro capitolo

Al di là della questione dei livelli, passiamo alla seconda novità presente nel rapporto. La maggioranza della Commissione fa pressioni pure su un altro progetto: l’iniziativa «Per Comuni forti e vicini al cittadino». L’iniziativa lanciata nel 2019 chiedeva di stralciare il contributo comunale di 25 milioni di franchi quale partecipazione dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali. Dopo varie discussioni, la stessa Gestione aveva deciso di aderire a una proposta di compromesso (condivisa da iniziativisti e Governo) che prevede di dimezzare il contributo a 12,5 milioni per gli anni 2020 e 2021. Tuttavia, il Governo aveva chiesto di trattare l’iniziativa nell’ambito del progetto «Ticino 2020», spiegando di volerla affrontare entro fine anno. Ora, in questo contesto, la Gestione è tornata a far pressione sull’Esecutivo chiedendo che la proposta di compromesso (a prescindere dal progetto «Ticino 2020») sia trattata entro e non oltre il preventivo 2023.

Le finanze che preoccupano

Ora, venendo alla questione centrale del Preventivo, ovvero le finanze cantonali, va osservato che nel rapporto del relatore Fiorenzo Dadò (PPD) la maggioranza propone (salvo quanto riportato qui sopra) di aderire al Preventivo presentato dal Governo. Viene infatti osservato che «in questo rapporto, volutamente neutro, non verranno ipotizzate strade da percorrere per ottenere il risanamento finanziario ma le stesse saranno eventualmente oggetto degli interventi dei singoli gruppi parlamentari». Come dire: la vera discussione avverrà in Parlamento. Tuttavia, la maggioranza tiene comunque a puntualizzare, «in vista dell’esercizio finanziario che dovrebbe condurre al pareggio entro il 2025, di non condividere che si intervenga tramite facili tagli lineari o aumenti generalizzati d’imposta, ma occorreranno misure mirate e strutturali sulla spesa, sulle quali i gruppi parlamentari, secondo le loro sensibilità, si riserveranno di prendere posizione». Inoltre, viene espresso «rammarico anche per il fatto che il Governo non ha presentato un piano di risanamento delle finanze pubbliche» con il Preventivo 2022. E questo perché «ciò avrebbe permesso di compiere un iter parlamentare lineare ed evitato la discussione sfociata nella presentazione e approvazione dell’iniziativa parlamentare del collega Sergio Morisoli per la modifica legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, che implicherà una chiamata della popolazione alle urne con un relativo dibattito tutt’altro che semplice da affrontare, in un momento delicato come quello che la società e la popolazione tutta sta già affrontando». Concludendo, la maggioranza evidenzia più in generale che «il preventivo 2022 rappresenta una transizione inevitabile nel contesto pandemico vissuto, ma è ben evidente che è inevitabile e urgente procedere con una revisione strutturale della spesa pubblica del nostro Cantone».

La visione opposta

Sul fronte opposto, la minoranza della Commissione (composta da PS e Verdi), come detto presenta una lettura completamente diversa. Nel rapporto di minoranza del relatore Ivo Durisch (PS) viene infatti rimarcato che la fragilità (attuale e futura) delle finanze cantonali è dettata in particolare dalle «scelte non sostenibili prese da Governo e Parlamento nei tre anni precedenti il 2020» che «hanno spianato la strada a un piano finanziario che prevede disavanzi di esercizio dell’ordine dei 100 milioni di franchi fino al 2024, per poi peggiorare ulteriormente nel 2025 arrivando a quasi 200 milioni di franchi». Il riferimento, ovviamente, va agli sgravi fiscali, definiti dei «veri sprechi non sostenibili». Ma non solo. Per la minoranza, a ciò si aggiunge il fatto che, «a fronte di questa situazione senza alcun pudore la maggioranza del Parlamento ora segue la proposta della destra neoliberista di risanare le finanze dello Stato agendo unicamente sul fronte della spesa». Per PS e Verdi, dunque, «a vincere sembra essere ancora una volta la politica delle casse vuote, che prima toglie risorse allo Stato e poi chiede la riduzione della spesa». «Ad andarci di mezzo ancora una volta - viene sottolineato - sarebbero le persone più fragili che si vedrebbero tagliati sussidi e prestazioni». Ecco perché la minoranza pone tre condizioni per sostenere il Preventivo presentato dal Consiglio di Stato: innanzittutto chiede «al Governo di abbandonare qualsiasi progetto futuro di riforma fiscale». In secondo luogo chiede al Parlamento di «abrogare l’articolo 300a della Legge tributaria in modo da riportare al 100% il coefficiente cantonale di imposta». Infine, chiede al Governo di «sottoporre al più presto a questo Parlamento un decreto legislativo per prolungare la rendita Ponte Covid almeno per altri due anni».

©CdT.ch - Riproduzione riservata