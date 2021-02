Niente voto a Paradiso

Era nell’aria e oggi è arrivata l’ufficialità. A Paradiso il 18 aprile non si voterà. I partiti hanno trovato infatti un accordo e optato per le elezioni tacite. La composizione dunque resterà invariata. Partiti che, come detto, si sono detti soddisfatti di questa soluzione. «Permette di concentrarsi sui numerosi progetti che Paradiso ha in cantiere», ci ha per esempio spiegato il leghista Antonio Caggiano. «E la forza del PLR non sarebbe quasi certamente stata messa in discussione».