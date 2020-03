Non è necessario creare un label specifico per esercizi pubblici che utilizzano la denominazione di «Grotto». Ne è convinto il Consiglio di Stato, che invita il Parlamento a respingere in quanto da ritenersi evasa la mozione del 16 settembre 2019 dei deputati Andrea Censi e Sem Genini (Lega), nella quale si chiedeva l’istituzione di un gruppo di lavoro con associazioni di categoria del ramo della ristorazione affinché venga proposta la creazione di un label che obblighi il gerente che vuole usare questa denominazione a sottostare a delle regole precise. Nella sua risposta, l’Esecutivo cantonale ha precisato che nel 2016 è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di proporre riflessioni a livello legale, pratico e procedurale per sviluppare il settore degli esercizi alberghieri...