«Nessuno si illuda che i test di massa possano servire a dare via libera alle riaperture o a evitare le quarantene».

Sulla vicenda che da giorni tiene sotto pressione la politica ticinese - l’opportunità o meno di lanciare uno screening a tappeto con i tamponi rapidi - il medico cantonale Giorgio Merlani ribadisce quanto detto un paio di settimane fa in una conferenza stampa a Bellinzona: «Il tema è chiaramente utilizzato, a livello comunicativo, da chi vuole raggiungere determinati obiettivi. Ma nulla è scontato, né i problemi possono risolversi in modo così semplice. Lo ripeto: noi non siamo contrari per principio ai test di massa, ma vogliamo capire in quali situazioni sia giusto e opportuno farli e a quali costi. Se servono per contenere l’epidemia, bene. Altrimenti no. La dimostrazione...