La sfida in vista dei due referendum, uno comunale e uno cantonale, sull’aeroporto di Agno è lanciata. Secondo nostre informazioni, in attesa delle votazioni è stato creato il comitato «No all’iniziativa contro l’aeroporto», con alla sua presidenza i deputati in Gran Consiglio Roberta Passardi (PLR) e Boris Bignasca (Lega dei Ticinesi), e il consigliere nazionale Marco Romano (PPD). Lo scopo è quello di lanciare una campagna pubblicitaria ed informativa in favore dell’aeroporto.