Ieri la maggioranza del Gran Consiglio ha clamorosamente affossato con 38 voti contrari, 37 favorevoli e 8 astensioni l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) che avrebbe dovuto fare luce sul caso dell’ex funzionario del Dipartimento della sanità e della socialità condannato a fine gennaio 2019 per coazione sessuale.

Un risultato che ha scaldato gli animi di molti di quelli che si sarebbero aspettati un epilogo diverso. L’istituzione della CPI, fortemente voluta soprattutto dal PPD e sostenuta poi da un gruppo interpartitico, è stata rigettata di misura dopo l’influente intervento della ex procuratrice pubblica PLR Natalia Ferrara. «Un processo vero c’è già stato ed è sfociato in una sentenza di primo grado. C’è stato anche un secondo processo pubblico, nato dopo il dispiacere espresso del presidente della Corte delle Assise criminali, che ha proferito le sue scuse e ha lasciato intendere che alle segnalazioni delle due vittime non sarebbe stato dato seguito. In questo modo un secondo funzionario, mai perseguito penalmente, è diventato la nuova vittima di questo “non processo”», ha sostenuto ieri Ferrara aggiungendo: «Basta strumentalizzare fatti gravi che non hanno niente a che vedere con la CPI. Se il Parlamento la vota commette un chiaro abuso di diritto».

La bufera sui social

L’affossamento ha però scatenato sui social network reazioni che, più che con le argomentazioni citate a favore e contro la Commissione parlamentare stessa, hanno a che fare con il fatto che ad esprimersi contro l’istituzione di tale organo sia stata una deputata donna. Postando una foto in cui Cristina Maderni si congratula con la collega Natalia Ferrara per il voto finale, il PPD Fiorenzo Dadò commenta: «Donne liberali radicali in un momento di giubilo per l’avvenuta insabbiatura». Poche righe sopra, il presidente cantonale del PPD aveva infatti definito quanto accaduto come l’«insabbiamento in diretta dello scandalo degli abusi sessuali nell’amministrazione cantonale». Il post di Facebook, poi ripubblicato anche dall’avvocato UDC Tuto Rossi, ha raccolto di seguito decine di commenti, alcuni dei quali, poi cancellati, auguravano addirittura alle deputate di diventare loro stesse vittime di abusi.

La condanna del PLR Ticino

Reazioni, queste, che il PLR ticinese ha definito in una reazione odierna «vili attacchi personali e regolamenti di conti privati». «Il tenore di alcuni interventi durante il dibattito di ieri in Gran Consiglio a proposito della possibile istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sul caso DSS ha lasciato purtroppo perfettamente intendere le vere finalità giustizialiste dei promotori; sarebbe diventata un processo alle intenzioni, una caccia alle streghe e uno strumento di bassa propaganda politica, con toni inquisitori e prevedibile strumentalizzazione di aspetti delicatissimi», si legge nella presa di posizione firmata dalla presidenza del partito. «Purtroppo, nel dibattito che ha seguito la decisione della maggioranza del Parlamento, la realtà ha però superato la fantasia. Lo squallore di alcuni interventi - anche e soprattutto a firma di rappresentanti eletti dal popolo - su differenti canali comunicativi - in particolare sui social media - non fa che confermare i peggiori timori espressi dal PLRT in sede di dibattito. Come partito fondato sui valori di libertà, giustizia e responsabilità ci batteremo con tutte le nostre forze per stigmatizzare questo genere di approccio, che sfrutta scientemente il paravento della difesa dei più deboli per meri fini personali. Non disdegnando neppure vili attacchi personali, ingiustificati e ingiustificabili, con grave disprezzo verso tutti coloro, rappresentanti di ogni partito politico che si sono permessi di dissentire, gravi al punto da mettere in discussione il principio della libertà d’espressione. Come PLRT esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le persone toccate da questo atteggiamento meschino e indegno di uno Stato di diritto. Ci aspettiamo allo stesso modo da parte di tutti coloro che condividono i principi della democrazia liberale che caratterizza il nostro paese un segnale forte e chiaro. La democrazia ringrazierà», conclude il PLRT.

