I ticinesi hanno respinto di poco l’iniziativa popolare «Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa» al voto tra i temi cantonali. Il no è infatti stato suggellato da un 50,3% contro il 49,7% di sì, con sole 427 schede di scarto. Ed è proprio in considerazione di questo scarto minimo che Giorgio Ghiringhelli, all’origine del testo, non intende lasciar perdere proprio ora e non esclude nemmeno di ricorrere al Tribunale federale.