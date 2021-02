Il giorno dopo le decisioni del Consiglio federale, l’umore dei ristoratori è a terra. Davanti al bar Laura di Lugano un gruppetto di clienti passati per un caffè, rigorosamente «da asporto», parlotta della strategia graduale di uscita dal lockdown di Berna. «Chissà quando ne usciremo davvero», dice qualcuno. Dentro, il proprietario Reto Blumenthal ha lo sguardo sconsolato. «È un giorno triste, per me come per i colleghi. Mi aspettavo di poter ripartire. Sono deluso e confuso, mi sembra che le autorità facciano di tutto per cambiare continuamente le carte in tavola. Di fronte a questa incertezza, diventa difficile fare piani per il futuro», sottolinea Blumenthal, rappresentante di una categoria, quella della ristorazione, che avverte la sensazione di essere «un capro espiatorio». «Perché noi...