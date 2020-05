Attendevano questo momento da quasi due mesi e l’hanno preparato per settimane. Oggi i negozi riapriranno e sarà una giornata cruciale un po’ per tutti. Cruciale per l’economia - perché si inizierà a capire come i consumatori risponderanno all’allentamento del lockdown - e cruciale per analizzare l’evoluzione della pandemia. Sapere cioè se si riusciranno a contenere i contagi nonostante misure meno rigide rispetto a quelle decise in marzo e in aprile. I commercianti si sono preparati per settimane a questo momento, dicevamo, ma le incognite non mancano.

Capacità di adattamento

«Siamo tutti felici di poter ricominciare - ci conferma Paolo Poretti, presidente della Società dei commercianti di Lugano - ma la grossa incognita riguarda come i clienti risponderanno. Riaprire è relativamente facile. Vendere un po’ meno. Lavoreremo giorno per giorno tentando di capire come si svilupperà la situazione». Questi due mesi hanno messo il settore in ginocchio e l’accesso ai crediti garantiti dalla Confederazione per molte realtà ha rappresentato un cerotto più che una cura.

«Ogni centesimo conta»

«Ogni centesimo conta. Anzi, nel mio caso persino ogni calzino». Non ha perso la voglia di sorridere Claudia Pagliari, presidentessa da un anno della Società commercianti di Bellinzona. Come Poretti è titolare di un negozio di abbigliamento e oggi è finalmente pronta a ripartire. Con tanto entusiasmo ma anche con altrettanto timore. «Abbiamo bisogno di riaprire. Non nego tuttavia che le incognite sono molte. Nei primi giorni dovremo quasi improvvisare, per poi introdurre cammin facendo degli eventuali correttivi. Sarà una sorpresa, quindi lasciamoci stupire». Secondo Pagliari il paradosso è che – nonostante i due mesi di chiusura forzata a seguito dell’emergenza sanitaria – il tempo per prepararsi per riprendere non c’è stato. «Ho letto e riletto più volte le direttive. Non sono per nulla chiare. Si parla in termini generali e non specifici. Tant’è che ho dovuto chiedere consigli a degli amici in Italia, dove soprattutto nel mio settore le disposizioni sono più evidenti e oltretutto di facile comprensione».

«Guanti e mascherine»

Nonostante qualche comprensibile dubbio, Claudia Pagliari alla fine il suo piano d’azione l’ha pronto. «Al cliente che vorrà entrare forniremo mascherina e guanti, in modo che possa toccare in tutta sicurezza i capi esposti. E se volesse provarne uno, dopo che l’ha tolto, dovremo disinfettarlo. Il problema in più, a questo proposito, si pone naturalmente con i costumi».

«Colleghi, occhio ai ribassi»

Il settore come visto è in ginocchio e molti negozi hanno chiaramente problemi di liquidità. La riapertura - si spera - potrebbe portare un po’ di ossigeno. Qualcuno potrebbe essere tentato di liquidare la merce in magazzino per fare cassa il più in fretta possibile. Per Paolo Poretti questo però è un rischio. «Spero non si esageri. Il mio timore è che, per accaparrarsi un cliente, si spingano troppo al ribasso i prezzi creando confusione e abbassando ulteriormente i margini di guadagno. A medio e lungo termine questa strategia è molto rischiosa, soprattutto per chi non l’ha preparata per tempo. Altrimenti non moriremo per il virus, ma a causa dei saldi». Proprio il settore dell’abbigliamento è stato tra i più colpiti ed è calato perfino nelle vendite online. «Abbiamo perso la mezza stagione - conferma Poretti - e in magazzino abbiamo la merce (io in vetrina avevo ancora i cappotti) che non venderemo, ma che dobbiamo pagare».

«Orari standardizzati»

Secondo Pagliari ci sono poi altri due aspetti tutt’altro che secondari. Il primo riguarda la presenza del personale, a livello di numero: «Sinceramente non so ancora cosa fare. Basta un solo dipendente? È meglio essere in due?». Una risposta a questi interrogativi arriverà sulla base di quale sarà la rispondenza della clientela. E siamo al secondo punto: «È proprio questa, forse, l’incognita maggiore. Le persone avranno paura a tornare nei negozi? Come accoglieranno le accresciute norme igieniche, in particolare il fatto di indossare mascherina e guanti? Nell’ottica di non disorientarli ulteriormente ho deciso di non modificare gli orari di apertura, e così dovrebbero fare anche gli altri commerci di Bellinzona». Lo stesso a Lugano farà Poretti. È infatti stata discussa a più livelli la possibilità di ridurre l’orario d’apertura dei negozi rispetto al solito. Poretti - e ne aveva parlato proprio sul Corriere del Ticino - sembrava essere d’accordo. Ma la categoria non ha risposto in modo unanime. «Non c’è stata grande rispondenza a questa proposta e forse è troppo complicato capire quali siano gli orari migliori per tutti. Orari che possono variare a dipendenza del tipo di clientela e della merce in vendita». E anche dall’ubicazione di un negozio. «Ci sono colleghi che hanno comunque deciso di aprire un po’ più tardi del solito. Tra qualche giorno sarà possibile fare delle valutazioni anche su come organizzarsi a livello di personale», sapendo che quasi certamente sarà necessario continuare ad avvalersi del lavoro ridotto.

«C’è chi voleva mollare tutto»

Ma che clima si respira fra i colleghi. «Alcuni - sottolinea Pagliari - non vedono l’ora di riaprire, altri invece hanno addirittura temuto di chiudere per sempre. Ho fatto loro coraggio, anche se capisco che in questo difficile momento lo scoramento possa portare a pensare di mollare tutto. Ma se poi riflettiamo sui sacrifici fatti e sulla passione che mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro, allora arriviamo alla facile conclusione che bisogna andare avanti». Un aiuto, in questo senso, deve arrivare dai cittadini. L’appello è di quelli che fanno vibrare le corde del cuore: «Devono capire che, ora più che mai, sono chiamati a fare la differenza. La mano che daranno ai commerci locali sarà fondamentale per la loro sopravvivenza, per l’economia ticinese in generale. Lo ribadisco: ogni centesimo farà la differenza».

Il rispetto delle regole

L’appello un po’ di tutti è quello al rispetto delle regole. I commercianti dovranno rispettarle e farle rispettare ai loro clienti per il bene di tutti. Questo per evitare una ripresa della diffusione del virus. «Chi è riuscito a sopravvivere al primo lockdown - ci hanno spiegato diversi commercianti contattati in questi giorni - non avrà la forza di affrontarne un secondo. È fondamentale che tutto fili liscio».

