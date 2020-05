Ticinonews.ch ha cambiato look: e lo ha fatto attraverso un profondo redesign che ha ringiovanito un sito web nato nel lontano 1999 in un’epoca in cui la Rete, in Ticino, era ancora per pochi. La nuova veste grafica è moderna, accattivante: meno colori e più immagini a supporto di contenuti rivisti nella sostanza e nella forma. «Una piccola rivoluzione che avvicina ancora di più le redazioni del Gruppo Corriere del Ticino che hanno sede a Melide, ossia Ticinonews, Teleticino e Radio3i» ci dice Filippo Süssli, caporedattore del portale.

«Noi siamo cambiati» è lo slogan utilizzato per il lancio della nuova veste grafica: Dalcol ci spiega il perché: «Perché, pur non dimenticando il nostro passato, vogliamo che Ticinonews sia un sito al passo con i tempi, con sezioni nuove come per esempio Decoder, dove ci prefiggiamo di decodificare, appunto, notizie e fatti di interesse generale; offriremo poi video editoriali e video interviste, in un’ottica che sia il più multimediale possibile. Per raggiungere il pieno regime ci vorrà un po’ di tempo: chiediamo quindi un po’ di pazienza ai nostri lettori mentre invitiamo gli utenti del blog a rifare la registrazione per poter commentare i nostri articoli».