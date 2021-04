«La Confederazione continua a chiedere ai Cantoni di aumentare le vaccinazioni, ma poi non garantisce gli approvvigionamenti di vaccino». Inizia così l’amaro sfogo, via social, di Norman Gobbi. Il presidente del Consiglio di Stato ticinese, a suo modo, torna sulla questione vaccini e, soprattutto, dosi riservate da Berna ai Cantoni. E ancora: «I Cantoni si organizzano e sono pronti, la Berna federale non fornisce, la popolazione è pronta e deve attendere: male, malissimo!».