In vista della campagna di vaccinazione in Ticino, che partirà lunedì 4 gennaio, abbiamo intervistato Paolo Bianchi, direttore della Divisione della salute pubblica del Dipartimento della sanità e della socialità. Con lui abbiamo parlato di tempistiche, previsioni sul numero di vaccinati ed efficacia delle strategie decise da Berna, cercando inoltre di capire come mai il Ticino inizierà a somministrare le dosi dopo altri cantoni.

Quante persone verranno verosimilmente vaccinate in questa prima fase: che numeri si attende il DSS?

«Nelle case anziani sono circa 7.500 le persone, tra ospiti, residenti e collaboratori, che si faranno vaccinare. Poi, da una seconda fornitura, avremo altre 2.500 dosi. Queste permetteranno di partire dal 12 gennaio con la vaccinazione degli over 85 che stanno al proprio...