In pratica, il ristoratore chiederà al cliente le generalità. Ma se il cliente si rifiuterà, potrà comunque accomodarsi all’interno del locale. «La prima versione della norma, con l’obbligo di lasciare nome, cognome e numero di telefono al responsabile dell’esercizio pubblico, era quella più critica nei confronti del cliente» dice Massimo Suter , presidente di GastroTicino. «Andava a toccare la sfera privata, un tema molto delicato. E che faceva storcere il naso a parecchia gente in un momento già molto delicato per tutto il settore della ristorazione. La spontaneità, la libertà di uscire a cena o recarsi al bar, veniva messa in dubbio dalla norma contenuta nelle direttive. Saluto dunque positivamente la decisione del Consiglio federale di fare dietrofront». Per riuscire a convincere Berna, GastroSuisse «ha fatto leva sul buon senso e sull’aspetto giuridico della vicenda, come la protezione dei dati e della sfera privata dell’individuo», spiega ancora Suter. «Quando sono state rese note le norme, ci siamo chiesti perché i locali pubblici dovevano sottostare a questo tipo di norma. Era piuttosto evidente una disparità di trattamento: perché al ristorante il cliente deve lasciare i dati mentre sui treni, dal parrucchiere o nei negozi no? Siamo stati dipinti come coloro che diffondono il coronavirus. Adesso, con questo passo nei nostri confronti, si è ristabilita la parità di trattamento».

La prima versione della norma, fortemente osteggiata in questi giorni, non ha mancato di sollevare altre polemiche. Del tipo: i clienti spesso e volentieri fanno selfie nei bar o nei ristoranti, utilizzano la geolocalizzazione, scattano foto. E pubblicano il tutto sui social, luogo in cui - quasi per definizione - la sfera privata è messa seriamente a rischio. Per non parlare delle carte di credito, che da sempre garantiscono la tracciabilità dell’utilizzatore. Da un lato quindi le proteste dei ristoratori e della clientela, dall’altra una semplice constatazione: la popolazione è già tracciata da anni, in modo consapevole o meno. «È vero» rileva il presidente di GastroTicino. «Nessuno può negare il fatto che le persone siano comunque molto controllate, e questo a partire dall’arrivo degli smartphone, delle carte di credito e dei social media. Però essere iscritto a Facebook o a Instagram è una mia scelta, non mi è stata imposta da nessuno. Poi certo, anche andare al ristorante è una mia scelta. Ma essere obbligati a fornire i propri dati personali per mangiare o bere un caffè a mio avviso va oltre il concetto di privacy».