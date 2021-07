Nominati 4 nuovi professori alla SUPSI

Il Consiglio della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) ha nominato quattro nuovi professori. Questi importanti riconoscimenti «premiano la loro competenza scientifica, il valore dell’attività didattica e la qualità dei progetti di ricerca e sviluppo che hanno contraddistinto il loro percorso accademico e professionale», si legge in una nota della SUPSI. Per il Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) i titoli professorali sono stati conferiti a Vasco Medici, professore in Sistemi energetici intelligenti e Giulio Zaccarelli, professore aggiunto in Museotecnica e conservazione preventiva. Per il Dipartimento tecnologie innovative (DTI) e per la Scuola affiliata dell’Accademia Teatro Dimitri (ATD) sono invece stati rispettivamente nominati Daniele Puccinelli, professore in Human-Machine Interaction Technologies e Anna Gromanová, professoressa per lo Sviluppo artistico e la didattica del physical theatre.