In questo periodo molti ticinesi stavano pianificando le vacanze estive (o anche solo una breve visita primaverile in una città italiana), ma l’arrivo del coronavirus ha scombussolato tutti i piani. In molti stanno tergiversando in attesa di capire come l’emergenza evolverà . Si teme di vedere il proprio volo cancellato o addirittura di essere costretti in quarantena a migliaia di chilometri da casa. Ma poi c’è anche chi ha già prenotato, e in queste condizioni non ha più alcuna voglia di partire. Incertezza che mette in crisi le compagnie aeree e che - immaginiamo - non è facile da gestire neppure per le agenzie di viaggio e i tour operator.

«È sicuramente un periodo molto impegnativo - ci conferma Gaby Malacrida, portavoce Hotelplan Suisse per il Ticino - per i nostri consulenti di vendita, e le richieste da parte dei clienti sono effettivamente in aumento. Fino a metà febbraio non si riscontravano effetti negativi sulla domanda di viaggi, ma ora una contrazione nelle prenotazioni c’è». Il consiglio di Malacrida (forse un po’ di parte ma di sicuro interessante) è, visto il particolare momento (e chiaramente in attesa della fine dell’emergenza sanitaria), di passare attraverso un’agenzia di viaggio per la prenotazione delle proprie vacanze. «I tour operator possono avere (nei confronti dei fornitori, ndr) più potere contrattuale e sono un vero punto di riferimento per il cliente prima, durante e dopo il viaggio». E assicurano assistenza sul posto. Altro consiglio è quello di non aver fretta di disdire la vacanza già pagata. «Chiamate il vostro consulente e fatevi consigliare. Se il viaggio non è impellente non c’è bisogno di annullarlo subito» visto che le condizioni di disdetta a lungo termine non sono elevate. Al momento Hotelplan per esempio assicura annullamenti senza spese per pacchetti di vacanza per Cina e Corea del Sud fino a fine aprile, Singapore fino all’8, Italia, Israele e Malta per i prossimi trenta giorni. USA fino al 12 aprile, India fino al 15. «Al momento consigliamo di partire da Zurigo, che ha meno restrizioni. A Malpensa la maggior parte delle compagnie ha limitato il traffico o soppresso i collegamenti». Ma, appunto, anche a Kloten potrebbe cambiare tutto da un giorno all’altro.