Enzo Lucibello, qual è il bilancio che stila la grande distribuzione di questo Black Friday condizionato dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus?

«Per questioni di sicurezza in molti casi il Black Friday si è svolto su più giorni per diluire la clientela e diminuire gli assembramenti. Non ci sono state scene da Far West nei negozi: i consumatori si sono dimostrati molto responsabili e non sono stati riscontrati particolari problemi. In complesso i risultati sul fronte delle vendite sembrano essere soddisfacenti. Anche il settore dell’online locale e nazionale è andato molto bene».

Quali sono invece le aspettative della grande distribuzione per il periodo delle feste natalizie?

«Questo Black Friday è stato un po’ una prova generale. Mi sento di dire che la clientela ha reagito positivamente...