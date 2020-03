«Mi chiamo Olga (il nome reale è noto alla redazione, ndr), sono una docente OPI - operatrice pedagogica d’integrazione. Vi ho contattato per chiedervi di prestare attenzione ai molti casi di ragazzi e bambini che hanno dei problemi, costretti dalle circostanze a rimanere a casa senza un’adeguata assistenza. Per favore, non dimentichiamoci di loro».

Comincia così il messaggio inviato alla redazione del Corriere del Ticino per segnalare uno dei problemi nascosti legati all’emergenza coronavirus: la situazione in cui si trovano numerose famiglie, monoparentali e non, nella gestione di ragazzi con particolari criticità.

Come quasi tutti, negli ultimi giorni Olga ha perso molto della sua vita normale: «lavoro, per cominciare, ma ben peggio: ruolo, missione, l’equilibrio psico-fisico che mi garantiva lo sport, il tanto predicato contatto umano autentico (non solo attraverso i social yoga). E, naturalmente, la libertà: uscire a cena, visitare un museo, assistere ad un concerto o a un evento sportivo, il nutrimento per lo spirito...».

Ciò che non ha perso, invece e per fortuna, «sono tre figli da accudire 24 ore su 24 e due genitori - che vorrei proteggere, ma che per fortuna sono del tutto indipendenti e ce la fanno».

Storie difficili

Tuttavia si ritiene fortunata: «La nostra situazione è gestibile, i miei ragazzi che vanno dai 5 ai 13 anni, non sentono alcuno stato di calamità interiore. Invece mi preoccupo per tutti i bambini che non potendo andare a scuola perdono quella regolarità di cui hanno assoluto bisogno per non restare traumatizzati. Non mi riferisco a tutti, ma a quelli per i quali il problema sta dentro le famiglie – storie di anoressia (ho seguito un caso) e di violenza domestica, per esempio – e per i quali la scuola rappresenta un’ancora di salvezza».

Olga è un’operatrice pedagogica di integrazione e dal suo osservatorio ci parla anche di bimbi collocati in istituti e di altri che, «non potendo uscire, diventano ingestibili, come anche gli allievi della scuola speciale, che - soprattutto in momenti di crisi come questi - necessitano di una routine, di un quadro sicuro. Molti di loro, prima che chiudessero gli istituti si dicevano tra loro: ‘tu hai il corona, tu hai il corona...’. Chiudere le scuole per loro è diverso che per gli altri. Sono nelle stesse condizioni degli anziani, ma le loro situazioni sono del tutto differenti. Cerchiamo di non dimenticarlo».

La questione a cui non si pensa abbastanza, secondo la nostra interlocutrice, sono i tanti ragazzi con problematiche particolari costretti a casa senza aiuti specifici. «Casi che toccano sia le famiglie regolari che le monoparentali. Io credo molto nel ruolo della scuola in questi casi. Per molti nuclei già l’estate è un problema, così come le vacanze, immaginarsi adesso che non c’è un orizzonte, senza una data. Come proteggeremo questa fascia di ragazzi più in difficoltà? E come possiamo aiutare le famiglie confrontate al problema?»

Dimensioni da riscoprire

«Io credo», conclude Olga, «che questo sia anche un periodo privilegiato per fare i conti non la nostra fragilità, con la malattia e con la morte. Penso a Madre Teresa che non aveva aperto ospedali per guarire, ma strutture per accogliere i morenti e accompagnarli alla morte. Ma questo è un discorso di senso filosofico che vale per me e per l’intera società. Rifletto poi sul fatto che tutto questo un giorno finirà e allora potremo apprezzare e assaporare tutti gli attimi della nostra esistenza con infinita gioia. Ma nel frattempo dobbiamo occuparci di questioni più concrete e urgenti: a partire dai ragazzi in difficoltà, appunto. Che cosa si può fare?».

