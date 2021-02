«Archiviamo un anno difficile per uno nuovo altrettanto complicato». Ma non poteva essere diversamente. Perché l’azione sindacale non è immune all’emergenza sanitaria, anzi. «Il virus ha stravolto tutto», ha chiosato oggi il segretario cantonale di UNIA Giangiorgio Gargantini ripercorrendo, nell’ambito del tradizionale bilancio annuale, i momenti salienti del 2020. Un anno in cui il sindacato ha fatto sentire la sua voce critica manifestando pubblicamente la propria visione, a volte, anticipando i tempi della politica. Come per esempio a marzo, quando UNIA ha preso pubblicamente posizione esigendo la sospensione di tutte le attività produttive non essenziali. «Due giorni dopo il Consiglio di Stato è andato in questa direzione». Oppure nell’ambito delle consultazioni dello Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) sostenendo in particolare il sistema della cosiddetta «finestra di crisi», che ha consentito al Ticino di mantenere norme più restrittive rispetto a quelle in vigore a livello federale e di «attuare le necessarie chiusure delle attività economiche».

La normalità apparente

Nel sorvolo generale di Gargantini non è mancato un rimando ai momenti di tensione avuti tra maggio e settembre, durante la «ritrovata normalità». Solo apparente in realtà, perché le conseguenze della pandemia sul mercato del lavoro si sono fatte sentire in molti settori, tra cui l’edilizia. «I mesi di chiusura si sono tradotti in settimane di pressioni inaccettabili sui lavoratori a cui è stata chiesta maggiore flessibilità e maggiori sacrifici in termini di orari lavorativi e di rinuncia alle ferie. Questo nell’intento di recuperare il tempo perso durante la sospensione dell’attività lavorativa». Una richiesta cui il sindacato si è opposto con fermezza e che ha portato UNIA a presentare un ricorso (tuttora pendente) al Tribunale federale, scatenando la reazione della Società degli impresari costruttori che «in tutta risposta ha minacciato la denuncia del CCL cantonale in scadenza nel 2022». In altri contesti la medesima richiesta padronale di recuperare il lavoro perduto facendo leva su recuperi e vacanze ha scatenato lo sciopero dei lavoratori. Così per esempio, ha ricordato Gargantini, il 3 luglio nelle sedi di Taverne e Iragna del gruppo edile svizzero WALO Bertschinger.

«Non è il momento di allentare le misure»

Severo il giudizio sull’operato del Consiglio di Stato e delle autorità federali riguardo all’atteggiamento assunto durante la seconda pandemia. «La scelta scellerata di mantenere aperte tutte le attività fino a gennaio ha avuto come risultato di portare il Ticino e la Svizzera ai primi posti delle drammatiche classifiche dei Paesi con il maggior numero di contagi e di morti» ha chiosato Gargantini che, guardando al futuro prossimo, ha ribadito la necessità di mantenere le attività chiuse.

Tre false narrazioni

A questo proposito il sindacato ha voluto sfatare il mito di tre discorsi ritenuti, a suo dire, infondati e pericolosi. In primo luogo, ha detto Gargantini, «non è vero che sul posto di lavoro non ci si ammala, come il padronato vorrebbe far credere. La Svizzera è l’unico Paese che non ha mai segnalato un focolaio sul posto di lavoro, aspetto che dovrebbe far riflettere». Secondo mito: «A fronte della diminuzione dei contagi bisogna riaprire». «Falso», dice Gargantini che di fronte alle varianti del virus ha richiamato alla prudenza. Mito numero tre: «In Ticino la situazione è migliorata grazie alle scelte operate delle autorità cantonali». Secondo Gargantini non è affatto così. «Se avessimo continuato con il passo di novembre e dicembre, il Ticino sarebbe ancora al primo posto delle classifiche europee per morti e contagi». Insomma c’è voluto il netto cambio di strategia imposto a livello federale.

I punti caldi del 2021

Tra le priorità evocate oggi anche l’applicazione dei contratti collettivi, baluardo della difesa dei diritti dei lavoratori. Nel 2021 ha ricordato Igor Cima - responsabile settore artigianato e segretario sezione Sopraceneri - gli occhi saranno puntati sul settore dei falegnami, orfano del contratto collettivo dal primo gennaio scorso. «È un settore fortemente sotto pressione, tra quelli maggiormente toccati dal fenomeno dei padroncini e dei lavoratori distaccati. La situazione urge una riposta con il ripristino del CCL». Trattative in corso anche nel settore dei gessatori. Guardando invece all’edilizia, «sarà un anno interlocutorio ma fondamentale per capire le esigenze dei lavoratori in vista del rinnovo del contatto nazionale mantello e di quello cantonale che vogliamo difendere a denti stetti l’anno venturo». Centrale poi la questione del reddito e dei salari, gli ha fatto eco Vincenzo Cicero, responsabile del settore industria e segretario sezione Sottoceneri: «ln Ticino la questione salariale ha assunto i contorni di un’emergenza sociale. Siamo il fanalino di coda a livello federale. Ma nonostante la problematica dell’occupazione, sarà fondamentale mantenere alta la guardia su questo tema. Anche contro gli attacchi del padronato che sfruttando il momento cercherà di ridurre le prestazioni». Ultima grande priorità per il 2021 sarà la sicurezza e la protezione della salute. «Non possiamo tollerare che nel 2021 in Ticino si rischi la vita e la salute sul posto di lavoro», ha esordito il responsabile del settore edilizia Dario Cadenazzi. Secondo cui nel 2020 sono andate in scena le solite dinamiche: «ha vinto l’economia a discapito dei lavoratori». Ma su questi punti il sindacato promette battaglia.

