Mario Timbal, subentrato il 1. aprile a Maurizio Canetta alla direzione della RSI, ha presentato questa mattina i suoi progetti legati al futuro del servizio pubblico. Tra i principi cardine che dovranno guidare la radiotelevisione pubblica ci saranno la trasparenza e la creatività, ha detto. Timbal ha poi affrontato anche il tema delle misure di risparmio: lo scorso ottobre ne sono state annunciate di nuove pari a 8 milioni di franchi e che comporteranno il taglio di 34 posti di lavoro entro il 2024. A tal proposito, il direttore ha asserito: «Sicuramente non posso escludere che ci siano nuovi licenziamenti, come non posso quantificarli adesso. I tagli sono economici: quello che ci è stato dato per il 2024 è un obiettivo finanziario e quella dei posti di lavoro è una stima. Guarderemo i progetti per analizzarli caso per caso e sì, cercheremo di minimizzare l’impatto con le fluttuazioni del personale, i pensionamenti, i prepensionamenti, ma non escludo che alcuni licenziamenti ci possano essere».