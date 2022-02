Attraverso un messaggio indirizzato a presbiteri e diaconi, alle comunità religiose e monastiche della Diocesi, monsignor Valerio Lazzeri ha rivolto il suo appello ai fedeli per la pace in Ucraina. Il Vescovo invita tutta la comunità diocesana a pregare «intensamente per la pace, in questo momento così drammatico». Nel dettaglio, ecco il contenuto del suo messaggio: «Il precipitare della situazione in Ucraina è per tutti noi fonte di viva preoccupazione e di dolore. Il prevalere d’interessi particolari sulla ricerca di soluzioni diplomatiche della crisi mette in pericolo una popolazione inerme, causando sofferenza e morte. Non possiamo rimanere indifferenti! Per questo, invito tutte le comunità della Diocesi a pregare intensamente per la pace, in questo momento così drammatico, dalle conseguenze imprevedibili sul piano internazionale mondiale. A seguito dell’Appello del Santo Padre, vi chiedo di offrire il digiuno e la preghiera del Mercoledì delle Ceneri per la pace in Ucraina e nel mondo. I fedeli di rito ambrosiano potranno unirsi nella preghiera e compiere un analogo gesto di offerta nel medesimo giorno». Ricordiamo quello che era stato, mercoledì, il messaggio del Papa. «Gesù ci ha insegnato che alla insensatezza diabolica della violenza, si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace». L’appello: «Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace e non della guerra, il Padre di tutti non solo di qualcuno che ci vuole fratelli e non nemici».