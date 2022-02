«Non possiamo rinunciare ora alle mascherine»

Dottor Garzoni, a suo avviso la mascherina che ruolo deve giocare da qui al futuro prossimo?

«Il buonsenso ci suggerisce di continuare a usarle ancora un po’. In primo luogo perché indossarle non equivale a una perdita di libertà. E poi perché rimangono uno strumento efficace nel ridurre la circolazione del virus. Virus che in questa fase continua a circolare in grosse quantità. Oltre a questo, sono pure un simbolo psicologico, che ricorda alle persone che occorre fare ancora attenzione. Ho paura che, togliendo eventualmente l’obbligo di utilizzo, si possa dare un messaggio sbagliato e fuorviante alla popolazione».

Fino a quando, da un punto di vista sanitario, potrà essere considerato giustificato l’obbligo?

«Diciamo così: la mascherina non servirà più quando la COVID non sarà più un problema,...