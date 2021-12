«L’idea che rischia di passare? Che chiunque possa fare l’insegnante». Adriano Merlini, presidente della VPOD docenti, non nasconde la sua frustrazione: «Il problema della penuria di insegnanti non lo risolvi abbassando i requisiti per intraprendere questa professione. Semmai la rendi più attrattiva».

Le parole del presidente della VPOD docenti si inseriscono in un dibattito più ampio, che tocca sia le scuole comunali, sia le scuole medie, entrambe confrontate, da anni, con una penuria di docenti. A inizio settimana, però, la bella notizia. La penuria - specie per alcune materie, in particolare la matematica e il tedesco - è rientrata. Quanto all’interesse per la formazione di maestro di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, i numeri dei candidati parlano da soli. Tutto bene? Mica tanto....