Quantità, intensità e forti piogge per tre giorni. «È questo il mix perfetto che ha scatenato tutto. Che ha portato agli eventi che abbiamo visto tutti: l’ingrossare dei fiumi e le colate detritiche». Contattiamo il geologo cantonale Andrea Pedrazzini per capire qualcosa di più di questo maltempo e dei suoi effetti. Cosa vede il geologo che noi non scorgiamo? E come sta cambiando questa disciplina, la geologia, a fronte dei cambiamenti climatici?

Record storico

«Le faccio un esempio. La stazione meteo di Coldrerio ha registrato il record storico di precipitazioni su tre giorni con 351.0 mm. I rilevamenti a Coldrerio sono iniziati nel 1918. È una delle stazioni più longeve del cantone», commenta Pedrazzini. Un dato che illustra bene la situazione eccezionale di questi giorni. «I riali solitamente...