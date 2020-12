Dopo una stagione estiva tutto sommato positiva per gli alberghi ticinesi grazie all’arrivo di numerosi turisti confederati, il settore in questo momento sta particolarmente soffrendo la seconda ondata del virus. E l’annuncio della chiusura di bar e ristoranti a partire dal 22 dicembre ha dato la cosiddetta «ultima mazzata» agli albergatori. Tantoché non si possono escludere licenziamenti in diverse strutture del cantone. Per evitare ciò, la sezione ticinese di HotellerieSuisse ha scritto al Consiglio di Stato chiedendo un incontro (anche virtuale), per valutare le possibili strade da percorre per contenere l’attuale crisi, chiedendo quindi un piano di aiuti imminente.

C’è preoccupazioneNella missiva spedita al Governo cantonale l’associazione spiega che «dopo le 10 settimane estive con un turismo...