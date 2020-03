Christian Vitta, il suo appello pressante a nome del Governo nei confronti della popolazione ha l’impressione sia stato recepito o meno?

«Nella popolazione vi è una maggiore attenzione e sensibilità sul tema. I cittadini ticinesi stanno dimostrando di essere uniti in questo difficile momento con l’obiettivo di riprendere presto in mano la normalità, la libertà e le relazioni personali».

Il weekend alle spalle ha mostrato città deserte e strade vuote. In particolare domenica, ma va detto che è stata una giornata fredda e uggiosa che non invitava ad uscire. Per valutare l’effetto meteo e quello più legato alla presa di coscienza dovremo attendere la prossima giornata di pieno sole?

«Sicuramente i prossimi giorni ci indicheranno se la popolazione ha recepito al meglio i messaggi. Sono convinto...