Abbiamo intervistato il dottor Christian Garzoni, specialista di malattie infettive e direttore sanitario della Clinica Moncucco, che ci parla del coronavirus tra prevenzione, l’evoluzione in Ticino e i pericolosi eccessi di chi drammatizza o chi sottovaluta.

Ieri è avvenuto quanto si temeva. Tra gli infetti ci sono anche attori del settore sanitario. E ora che si fa?«Il fatto di avere degli operatori sanitari che si infettino con il virus della COVID-19 fa parte della natura delle cose in quanto trattano delle persone potenzialmente ammalate. Il virus attualmente è in forma sporadica, cioè tocca singole persone e nella maggior parte dei casi questa infezione non è facilmente prevedibile. Qualsiasi operatore pertanto può avere un contatto con un paziente ammalato, anche se grazie alle direttive...