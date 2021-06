Non solo più passeggeri, la galleria di base ha giovato al Ticino

Il traffico viaggiatori ferroviario sull’asse nord-sud è aumentato notevolmente, fino alla fine del 2019. Un effetto diretto riconducibile all’apertura nel 2016 della galleria di base del San Gottardo e al miglioramento dell’offerta. Quasi tutte le stazioni di Ticino e Uri hanno registrato una netta crescita del numero dei viaggiatori. La dinamica in prossimità delle stazioni si rafforza a seconda del potenziale legato al territorio. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Asse del San Gottardo (MAG).

Il monitoraggio dell’Asse del San Gottardo (MAG) analizza gli effetti sul territorio e sul traffico dei nuovi progetti di costruzione in ambito ferroviario sull’asse nord-sud. Il presente rapporto intermedio del monitoraggio fa riferimento a un arco temporale successivo all’apertura della galleria di base del San Gottardo, ma precedente all’apertura del tunnel di base del Ceneri.

Tra il 2016 e il 2019 il traffico viaggiatori su rotaia ha registrato un aumento delle persone in viaggio attraverso il San Gottardo pari al 28%; la crescita a livello nazionale è stata invece solo dell’1%. L’incremento del numero dei passeggeri è da ricondurre al miglioramento dell’offerta dei trasporti sull’asse ferroviario del San Gottardo, in particolare ai tempi di percorrenza più brevi e alla maggiore frequenza. Inoltre, è aumentato anche il numero di viaggiatori nelle stazioni.

Trasferimento dalla strada alla rotaia

Il miglioramento dei collegamenti ferroviari aiuta pure a togliere il traffico dalla strada. Al Gottardo il numero di autovetture è infatti sceso di circa il 4%, vale a dire 1.000 - 1.800 viaggiatori in meno al giorno. Il numero dei passeggeri ferroviari è per contro aumentato; il 60-80% dell’incremento dei passeggeri ferroviari è costituito da automobilisti che hanno scelto di viaggiare in treno.

Effetti positivi sul turismo in Ticino

Le corse ferroviarie supplementari sono dovute soprattutto ai visitatori di eventi turistici in Ticino. Alla crescita del traffico ferroviario corrisponde anche un aumento del numero di pernottamenti. Malgrado la concorrenza delle destinazioni estere e il franco forte, il numero dei pernottamenti in Ticino ha conosciuto una chiara inversione di tendenza, in particolare nel settore paralberghiero (2011-2015: - 7%, 2016-2019: + 6%).

Maggiore dinamismo in prossimità delle stazioni

Si notano i primi indizi del fatto che la nuova galleria di base ha influenzato anche lo sviluppo del territorio. Bellinzona è la città che ha beneficiato maggiormente del miglior grado di collegamento. I tassi di crescita della popolazione e del numero di occupati, così come quelli nel settore immobiliare, sono superiori a quelli registrati nella regione di Lugano. La crescita demografica media in prossimità di tutte le stazioni prese in esame è risultata più marcata che altrove. I comprensori che dispongono di zone di lavoro più estese presentano tassi di crescita importanti nel numero dei posti di lavoro. L’evoluzione presso le piccole e medie stazioni in prossimità di centri urbani è in stretta relazione con le riserve di terreno edificabile inutilizzato e la pianificazione locale. I grandi progetti in prossimità delle stazioni più importanti contribuiscono a sfruttare i potenziali di densificazione; come nel caso, ad esempio del pianificato quartiere delle Officine di Bellinzona e della nuova piattaforma dei trasporti alla stazione di Mendrisio con il campus della scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

Strade intasate dalle auto nel periodo estivo

L’Ufficio federale delle strade (USTRA) ricorda però che da fine giugno a metà settembre si prevede traffico intenso, con code e rallentamenti, sulle strade svizzere in coincidenza con l’esodo dei vacanzieri, soprattutto dal venerdì alla domenica e in prossimità dei grandi agglomerati urbani, sui raccordi, al San Gottardo e nelle regioni turistiche. Non si escludono inoltre ulteriori difficoltà ai valichi di frontiera dovute all’attuale contesto pandemico, per cui si consiglia di informarsi per tempo sulle disposizioni per l’ingresso oltre confine. I disagi alla circolazione per le numerose partenze si concentreranno principalmente sull’A2, ma anche sull’A13. In direzione sud si attendono code e criticità soprattutto a luglio e agosto, mentre verso nord si preannuncia traffico intenso da metà luglio a metà settembre. In caso di bel tempo, inoltre, si prevede un aumento del traffico durante i fine settimana in tutta la Svizzera.

Autostrade

A1 area di Zurigo

A1 Härkingen – Wangen a.A.

A1/A6 regione di Berna

A1 regione di Losanna

A1 Ginevra (direzione Francia)

A2 Basilea

A2/A14 regione di Lucerna

A2 Altdorf – Biasca (galleria autostradale del San Gottardo)

A2 Lugano – Chiasso (direzione Italia)

A3 Walenstadt – Reichenburg

A8 attorno a Interlaken – Spiez

A8 Sarnen – diramazione di Lopper

A13 Coira-Nord – Reichenau

A13 Sarganserland – Zizers

Strade principali e valichi di frontiera

Possibili disagi sui seguenti tratti:

Spiez – Kandersteg (partenze)

Gampel – Goppenstein (rientri)

Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)

Raron – Briga

Bellinzona – Locarno

nonché su diverse strade principali dell’Oberland bernese, dei Grigioni e delle valli laterali del Vallese.

Probabili attese anche ai valichi di frontiera di Bardonnex, Chiasso, Au, Koblenz, St. Margrethen e Thayngen.

Stazioni di trasbordo

Anche se in estate i treni sono meno utilizzati, non sono da escludere del tutto tempi di attesa alle stazioni di trasbordo, seppure più contenuti rispetto al periodo invernale. Inoltre, essendo aperto il passo dell’Oberalp, la stazione omonima non sarà in funzione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata