La sfida al coronavirus è stata ed è tuttora una questione di emulazione. Un condizionamento reciproco tra Paesi vicini o avvicinabili - della serie: vicini seppur lontani, una vicinanza insomma culturale -, che andrebbe oltre il senso pratico di una reazione «naturalmente» simile a un problema condiviso. Questa perlomeno è la tesi avanzata e analizzata da Stefan Arora-Jonsson, dell’Istituto di management e organizzazione dell’USI, attraverso uno studio condotto con i colleghi della Linköpings Universitet, del Ratio Institute di Stoccolma e della Göteborgs Universitet.

La pressione«La chiave dello studio è che le decisioni sull’adozione di varie misure per frenare la pandemia sono prese in condizioni di grande incertezza», ci spiega lo stesso Arora-Jonsson. L’obiettivo, come sottolinea, non...